Kıvanç Tatlıtuğ'un teknesi dudak uçuklattı!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, tekne tutkusundan vageçemiyor. Milliyet'in haberine göre; Fransa'da kendisine özel bir yelkenli yaptıran Tatlıtuğ, adına da 'Catamaran Lagoon' adını verdi. Tatlıtuğ teknesini, mart ayında teslim alacak.





Yelkenlisini balık sevgisine göre dizayn eden oyuncunun yeni teknesine 10 milyon TL ödediği iddia edildi.





38 yaşındaki oyuncunun, 2022 yılında eşi Başak Dizer ile birlikte dünya turu yapacağı biliniyor.