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Hadise'den itiraf: Kaan beni çok yordu!

Hadise'den itiraf: Kaan beni çok yordu!

Hadise Kaan Yıldırım'la ayrılığının ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı. Bodrum'da görüntülenen ikili magazin gündemine oturdu. Hadise hayranları tarafından mercek altına alınan Dinçerler'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi..

Magazin / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:49
Hadise'den itiraf: Kaan beni çok yordu!

Evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın sürpriz ayrılığı sonrası aşk haberleri peş peşe geldi. Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Çıkan iddialar sonrası Bodrum Türkbükü'nde plajda görüntülenen ikilinin mutlu halleri kameralara yansıdı.

Kaan Yıldırım'la 1.5 yıllık ilişkisine nokta koyan Hadise'nin, yeni aşkı Mehmet Dinçerler'le ayakları yerden kesildi. Çıkan aşk haberlerinin ardından sosyal medyanın gündemine oturan Dinçerler'in Instagram'da takipçi sayısı 110 bine ulaştı. Hadise hayranları tarafından mercek altına alınan Mehmet Dinçerler'in gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Dinçerler'in eski halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"KAAN BENİ ÇOK YORDU"

Öte yandan yakın bir arkadaşıyla dertleşen şarkıcının, "Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim... Kaan beni çok yordu. Bu dönemde uzun süre ilişki istemezdim ama Mehmet öyle bir hayatıma girdi ki... İlk bakışta aşk oldu" dediği öğrenildi.

"HER ŞEYİME KARIŞIYORDU"

Oyuncudan geçtiğimiz ay ayrılan Hadise, "Daha önce bitirmek istedim ama 'Toparlayalım' diye yalvardı. Son olarak bana, 'Ailem basında çıksın istemiyorum' dedi. Her şeyime karışıyordu; işime, fotoğraflarıma, sosyal medya hesaplarıma... Artık bu işin bittiğini mesaj attım ve kendisine tahammülüm kalmadığını belirttim" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Ünlü şarkıcının, sol bileğine kendisinin ve Kaan Yıldırım'ın baş harflerini dövme yaptırdığı öne sürülmüştü. Hadise'nin kolundaki 'K' dövmesini sildireceği iddia edildi.

Hadise ile ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın da manken ve sunucu Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddia edildi.


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