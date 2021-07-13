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Ünlü ismin estetikli hali şok etti!

Ünlü ismin estetikli hali şok etti!

Ünlü sunucu Serap Paköz, Seda Sayan'ın tavsiyesini dinleyerek Fransız askısı operasyonu oldu. Operasyonun ardından ilk kez görüntülenen Serap Paköz'ün son hali görenleri şaşırttı.

Magazin / 13 Temmuz 2021 Salı 09:55
Ünlü ismin estetikli hali şok etti!

Ünlü sunucu Serap Paköz'ün estetikli hali görenleri şaşkına çevirdi. Seda Sayan'ın tavsiyesi üzerine doktoruna giderek Fransız askısı yaptıran Paköz, son halini paylaştı. 

Seda Sayan'ın ardından Fransız askısı yaptıran Serap Paköz, sosyal medyada uzunca bir süre konuşuldu. Estetik işlemlerini Amerika'da yaptıran Paköz, o anları Instagram'dan takipçileri ile paylaşırken tavsiyede bulunan Seda Sayan'ı etiketleyerek teşekkür etmedi ihmal etmedi.

'YENİ HALİMİ HEYECANLA BEKLİYORUM'


Yaptırdığı estetik işlemlerinin ardından Nişantaşı'nda ilk kez görüntülenen Serap Paköz, aracının içinden muhabirlerle sohbet etti. Paköz, 'Doktorumdan çıktım. Bir kaç gün sonra yeni halime kavuşacağım. Yeni halimi heyecanla bekliyorum. Kendimle barışık olan bir insanım' dedi.


'BELEŞÇİ' YORUMLARINA SERT ÇIKMIŞTI

'Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş...' diyen takipçisine sert çıkan Paköz, 'Ben, 'Kızım, işçinin alnının teri kurumadan, parasını ödeyeceksin' diyen bir babanın kızıyım. Bu öğretiyle büyüdüm. Beleşçilik kitabımda yazmadı, yazmaz da. Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil! Sevgilerimle...' sözleri ile tepki göstermişti.

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız yüz germe işlemlerinden biri olarak öne çıkan Fransız Askısı, içi polyester, dışı ise cilt dokusuyla uyumlu silikondan yapılmış esnek iplerle cildin gerilmesi olarak tanımlanabilir. ... Bu yöntemde kullanılan malzeme, insan vücuduyla son derece uyumlu olduğu için kısmi yüz felcinde de kullanılabilir.

SERAP PAKÖZ KİMDİR?


Serap Paköz, 15 Haziran 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. ... Çukurova İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı.



Serap PaközFransız Askısı Nedir?Serap Paköz Kimdir?


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