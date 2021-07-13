Demet Akalın hakkında savcılıktan flaş karar!

Akalın, akşam vakti kendisini ısrarla arayarak huzurunu bozan şüpheliyi savcılığa ihbar etti. Akalın, telefon numarasını ele geçiren şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi.



KENDİSİNİ SİTE ÇALIŞANI OLARAK TANITTI



Akalın'ı arayan ve kendisini oturduğu sitenin çalışanı olarak tanıtan şüpheli, 'Covid-19 nedeniyle sitede ortak alanları kullanmaması gerektiğini' söyleyerek telefonu kapattı.



TELEFONU KULLANAN KİŞİ ÇALIŞAN DEĞİL



Saatin ilerlemiş olması nedeniyle böyle bir telefon gelmesine şaşıran Akalın, site yönetimiyle iletişime geçtiğinde ise söz konusu telefon numarasını kullanan kişinin, çalışan olmadığını ve sitenin böyle bir karar almadığını öğrendi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Akalın, kendisini arayan şüpheliyle iletişime geçmek istedi fakat aramalarına ve mesajına dönüş olmadı. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan şarkıcı, kişisel telefon numarasını nasıl temin ettiğini belirleyemediği şüphelinin tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



YETERLİ DELİL ELDE EDİLEMEDİ



Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında GSM hat sahibinin şüpheli Subhye Z. olduğu tespit edildi. Şüpheli, alınan ifadesinde böyle bir hattı kendisinin çıkarmadığını, olayla bir ilgisinin olmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti. Savcılık, kadının suçu işlediğine dair kamu davası açılması gerektirir yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle soruşturmayı kapattı.