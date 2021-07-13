Bomba aşk böyle ortaya çıktı!

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemi meşgul eden Metin Hara ile, Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek tatil yaptıkları sırada görüntülendi.



30 yaşındaki oyuncu, tatil yaptığı Bozcaada'da Adriana Lima'nın eski sevgilisi yazar Metin Hara'yla sarmaş dolaş görüntülendi.



Ünlü oyuncu Altınbilek, sosyal medyada sürekli olarak Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya benzetiliyordu.













