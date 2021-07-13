Alina Boz'un eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Maraşlı dizisi yayınlandığı ilk günden beri izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, en çok konuşulan oyuncularından oldu. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Boz'un özel hayatı mercek altına alındı. Uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile birliktelik yaşayan Boz'un eski sevgilisi görenleri şaşırttı..
Maraşlı'da canlandırdığı Mahur karakteriyle adından söz ettiren Alina Boz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzel oyuncunun bir dönem ünlü oyuncuyla birliktelik yaşadığını görenler şoke oldu.
Oyuncu Alina Boz 2015’te aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Burak Yörük’ten 2017’de ayrılmıştı.