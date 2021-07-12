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Tilki, aradığı dadıyı buldu!

Tilki, aradığı dadıyı buldu!

Menajer yerine dadı aradığını sosyal medyadan duyuran Aleyna Tilki'ye cevap Tuğba Ekinci'den geldi.

Magazin / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:30
Tilki, aradığı dadıyı buldu!

Tartışmalı tavırlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki son yaptığı paylaşımla olay olmuştu.

Sosyal medya hesabından 'Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey.' diyerek çağrıda bulunan Tilki'ye cevap Tuğba Ekinci'den geldi. 

KRİTERLERİ VAR


Tilki, ardından aradığı kriterleri de sıralamıştı: 'İngilizce ve Rusça bilmesi, çok sakin bir insan olması, ileri görüşlü olması. Mesela oraya çıkarsan düşersin desin çünkü kimse demeyince hep düşüyorum. İyi bir gözlemcilik. Ben denizdeyken beni karadan magazin geliyor mu diye izlemesi.'

Aleyna Tilki'ye yanıt, Tuğba Ekinci'den geldi. Ekinci, Tilki'ye dadı olmaya aday olduğunu söyledi.

'SANA KIYAMIYORUM'


Ekinci, Aleyna Tilki'yi paylaşarak 'Güzel yüzlü fıstığım dadı arıyormuş. Boncuğum benim ben sana dadı olurum kıyamıyorum ben sana erken yaşta koca camiayla boğuştun.' yorumunda bulundu.

Aleyna TilkiAleyna Tilki DadıAleyna Tilki TwitterTuğba Ekinci


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