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Mine Tugay'dan olay 'Medcezir' itirafı!

Mine Tugay'dan olay 'Medcezir' itirafı!

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerle ismini zirveye çıkaran oyuncu Mine Tugay yıllar sonra itiraf etti. Medcezir dizisinde Ender Serez rolüne hayat veren Tugay, diziden neden çıkarıldığını açıkladı.

Magazin / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:36
Mine Tugay'dan olay 'Medcezir' itirafı!

Medcezir dizisi ile birlikte hafızalara kazınan Mine Tugay, magazin gündemini sarsan açıklamalarda bulundu. Ender Serez karakterine can veren Tugay, dizide korkunç bir trafik kazası ile aniden ayrıldı. Güzel oyuncudan yıllar sonra bu sürpriz ayrılışla ilgili 'aforoz edildim' şeklinde çarpıcı bir itiraf geldi.

YAYINLANDIĞI DÖNEM İZLENME REKORLARI KIRDI

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Medcezir dizisi o dönemin en çok izlenen yapımlarından biriydi. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Metin Akdülger ve Mine Tugay gibi önemli isimler yer alıyordu.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

O dönemler dizideki en popüler karakterlerden biri de ünlü oyuncu Mine Tugay'ın hayat verdiği 'Ender Serez' karakteriydi. Mine Tugay, canlandırdığı karakterin beklenmeyen bir şekilde trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle diziden ayrıldı.

DİZİNİN ORJİNALİNDE BÖYLE BİR SAHNE YOK

Ender karakterinin ani ölümü dizinin orijinalini izleyenleri epey şaşırtmıştı çünkü 'Orange City'de bu şekilde çıkmıyordu karakter diziden. O dönemle magazin basını bunun nedenini epey araştırmış ve ortaya birbirinden sansasyonel iddialar atılmıştı.

AYRILIĞIN ODAĞINDA 'DEFNE KAYALAR' VAR İDDİASI

Bu iddialardan biri de Mine Tugay'ın, dizinin yönetmeni olan Ali Bilgin'in sevgilisi Defne Kayalar'ın rolünü arttırdığı için Tugay'la gerginlik yaşaması ve bu yüzden de Tugay'ın diziden çıkartılmasıydı. Ancak konu hakkında ne 'Medcezir' ekibi ne de Mine Tugay bir açıklama yapmamıştı.

AÇIKLAMALARI BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Mine Tugay Tugay, Instagram hesabından yapmış olduğu soru - cevap etkinliğinde diziden neden çıktığını yıllar sonra açıklamış oldu. Diziden ayrılmasını 'bir nevi aforoz' diyen Mine Tugay'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

İşte o paylaşımlar…






Medcezir DizisiMine TugayMine Tugay Medcezir'den Neden Ayrıldı


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