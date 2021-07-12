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Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı?

Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı?

Sezon finali bölümüyle başrol oynadığı Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah, "İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı ve ben elimden geleni yaptım. Başlamadan önce bir sezon oynayabileceğim konuşulmuştu" dedi. Oyuncu, diziden ayrıldığı için kendisine beddua eden takipçilerine de sitem etti.

Magazin / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 19:49
Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı?

Başrol oynadığı Masumlar Apartmanı'na veda ettiği için günlerce konuşulan Farah Zeynep Abdullah, ayrılığın ardından Ayşe Arman'a röportaj verdi.

'BU KADAR BÜYÜTÜLMESİNİ ANLAYAMADIM'

Reyting rekortmeni diziden ayrılmasıyla günlerce konuşulan oyuncu, 'Aslında, bir karakterin hikayede sonunun gelmesinin neden bu kadar büyütüldüğünü anlayabilmiş değilim! Benim kariyerimle ilgili bir karar olabilir, senaryosal bir karar olabilir… Bu konuda üzerime gelinmesini hayretler içinde takip ettim. Çok daha ciddi dertlerimiz varken, bu meselenin bu kadar abartılması biraz tuhaf değil mi? Korkunç müsilaj sorunumuz bu kadar konuşulmadı' dedi.Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldığını açıkladı: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı

'İNCİ'NİN HİKAYESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM'

Türkiye'deki dizi saatlerinin uzunluğundan dert yanan oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: 'Bölüm başına 2,5 saat olan, 37 bölümlük bir sezondan bahsediyoruz. Teknik olarak çok bilinen, dünyaca ünlü bir dizi süresiyle kıyaslarsak, 8 sene sürmüş Game of Thrones'un toplam süresinden, 20 saat daha fazla süren bir dizi çektik. Oturup hiç aralıksız bir şekilde Masumlar Apartmanı'nın 1 sezonunu izlemek isteyen birinin, neredeyse 3 gün 20 saatini televizyon başında geçirmesi gerekiyor. Düşün, Games of Thrones'un toplam 8 sezonu, 3 gün 16 dakika sürüyor. Bütün ekip de, bunu kabul ederek bir televizyon dizisinde çalışmaya başladık, ona göre plan yaptık. Böyle düşününce, İnci'nin hikayesi açısından da, gayet uzun bir zamanımız vardı ve bence tamamlandı. Ben de elimden geleni yaptım.'

'DİZİDEN AYRILDIĞIM İÇİN BEDDUA ETTİLER'

'Beddua falan içeren yorumlar okudum. Neymiş? Diziden ayrılıyormuşum. Ayıp geliyor ya bu bana. Fikrini beyan etmek, 'Ya aşk olsun neden ayrıldın? Üzüldük' veya 'Kızdık' demek tamam da; hayatı, seyircinin elinde olan bir robotmuşum gibi, 'Allah belanı versin! Mahvettin diziyi' yorumları çok fena… Sonuçta isteyerek içinde olduğum, severek oynadığım bir proje oldu benim için.'Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldığını açıkladı: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı

'VEDAM İÇİN KİMSEYİ İKNA EDEMEM'

Abdullah, Ayşe Arman'ın 'Benim gibi fanatik bir 'İnci'ciyi rahatlat… İkna et… Diziden ayrılmak istemenin gerçek sebebini anlat' demesi üzerine şunları söyledi: 'Valla, kimseyi ikna edemem veya rahatlatamam! Benim ilk başta çok heyecanlandığım hikayede, aslında İnci, kitaptaki psikiyatrist gibi konumlandırılmıştı. Dizinin finalinde de Safiye'yi evden çıkartacak olan İnci'ydi. Fakat tabii ki dizi süreleri, hikayelerin açılımı derken, yolda, bazı şeyler değişmek durumunda kaldı.'

'İNCİ'NİN FİNALİ HÜZÜNLÜ AMA GÜZEL OLDU'

'İyileşsin istediğimiz karakterler, kendi aşk hikayelerinde iyileşme yoluna girdiler. İlk bölümde asla apartmandan dışarı adım atamayan Safiye, Naci için tren istasyonuna bile gitti. Hatta, sezon finalinde, eldivensiz dışarı çıkacak kadar duvarlarını yıktı. İnci, kendini Han'a adamış, yaralarının başkalarının yarasını iyileştirmekle düzeleceğini umut eden, sabırla bunun için uğraşan bir kız haline geldi. İnci'nin finali, benim ilk heyecanlandığımdan farklı, hüzünlü ama bence güzel oldu.'Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldığını açıkladı: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı

'DAHA BAŞLAMADAN BİR SEZON OYNAYACAĞIM KONUŞULMUŞTU'

Ayrılık kararını bir anda almadığını belirten oyuncu, 'Başlamadan önce, zaten bir sezon oynayabileceğim konusu konuşulmuştu. Emrivaki bir durum veya şoke edici bir gelişme olmadı kimse için' şeklinde konuştu.


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