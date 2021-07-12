Güzel oyuncudan minik hayranına jest!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile birlikte ismini zirveye taşıyan güzel oyuncu Hilal Altınbilek, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Minik hayranı ile birlikte hem yüzen hem de kumda oyun oynayan ünlü oyuncu kalpleri fethetti.
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek Bodrum'da tatiline devam ediyor. Minik hayranı ile birlikte yüzerken bir yandan da kumda birlikte oyun oynayan güzel oyuncu hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya kaldı.
Güzel oyuncu, hayranları ile bol bol fotoğraf çekildi.