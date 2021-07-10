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Petek Dinçöz estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz estetikten tanınmaz halde!

Bir dönemin en popüler isimlerden olan Petek Dinçöz, yaptırdığı estetik işlemler ile büyük değişim yaşadı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dinçöz'ün son paylaşımını gören takipçileri 'Eski haline dön' şeklinde yorumlarda bulundu.

Magazin / 10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:32
Petek Dinçöz estetikten tanınmaz halde!

2000'li yıllara Foolish Casanova şarkıcı ve dansları ile damga vuran Petek Dinçöz, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kadaloğlu'yla hayatını birleştirmesinin ardından müzik kariyerine ara verdi. Kendi güzellik merkezini açan Petek Dinçöz'ün değişimi gündem oldu.

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olan Petek Dinçöz, sosyal medyayı aktif kullanırken her anını takipçileri ile paylaşıyor. Yaptırdığı estetik işlemlerin ardından büyük değişim geçiren Petek Dinçöz, sosyal medyada gündem oldu.

Dinçöz'ün son halini görenler, ünlü şarkıcının paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları 'İnsan kendine bunu niye yapar' yorumunda bulundu.

İşte Petek Dinçöz'ün son hali...



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