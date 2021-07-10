Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel aşkı belgelendi

Hadise ile ilişkisini noktalamasından kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşan Kaan Yıldırım, Çağla Şıkel ile ilk kez görüntülendi. İkili, geçtiğimiz gün arkadaşları ile eğlenirken bugün yan yana ilk görüntüleri geldi. Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'in görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü şarkıcı Hadise ile bir dargın bir barışık devam eden aşklarını geçtiğimiz haftalarda noktaladığını duyuran Kaan Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Gossippasta iddiasına göre ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel, dün arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenirken görüldü. İkilinin samimi halleri aşk iddialarını gündeme getirdi. Gossippasta bu konuda çok sayıda mesaj aldığını söyledi.
AŞKLARI BELGELENDİ
İkili konuya ilişkin sessizliğini korurken güneşlenirken Magazin D kameraları tarafından görüntülendi. Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel aşkı bu şekilde belgelenmiş oldu.