Hadise'den yeni aşk bombası!



Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisinin bitişi henüz sindirilemezken ve ikilinin adı yan yana yazılmaya devam ederken, dün aşk bombaları ardı ardına patladı.

Uzun süredir birlikte olan ve evlilik haberleri beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde ilişkilerine son verdi.

İkiliden Kaan Yıldırım'ın ayrılık sonrası ünlü model Çağla Şıkel ile Çeşme tatilinde yakınlaştığı iddia edildi.



Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından bir gelişmede Hadise cephesinde yaşandı.



Hadise'nin ünlü bir kafenin sahibi Mehmet Dinçerler ile yeni aşka yelken açtığı iddia edildi







Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Bodrum'daki bir mekanda eğlenirken çekilen görüntüleri ise iddiaları güçlendirdi.



Öte yandan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in mekana el ele geldiği öne sürüldü.