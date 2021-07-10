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Hadise'den yeni aşk bombası!

Hadise'den yeni aşk bombası!

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisinin bitişi henüz sindirilemezken ve ikilinin adı yan yana yazılmaya devam ederken, dün aşk bombaları ardı ardına patladı. Ayrılalı henüz bir ay bile olmamışken dün ilk olarak oyuncu Kaan Yıldırım'ın adı iki çocuk annesi ünlü manken Çağla Şıkel ile anıldı. Hadise'den ise jet hızıyla Kaan Yıldırım'a misilleme geldi. Eski aşkını 25 günde unutan Hadise, Bodrum Lucca'ya yeni sevgilisi ile ele ele giderek ilişkisini adeta ele güne ilan etti! İşte Hadise'nin magazin gündemine bomba gibi düşen yeni aşkı...

Magazin / 10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:42
Hadise'den yeni aşk bombası!


Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisinin bitişi henüz sindirilemezken ve ikilinin adı yan yana yazılmaya devam ederken, dün aşk bombaları ardı ardına patladı.
Uzun süredir birlikte olan ve evlilik haberleri beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde ilişkilerine son verdi.
İkiliden Kaan Yıldırım'ın ayrılık sonrası ünlü model Çağla Şıkel ile Çeşme tatilinde yakınlaştığı iddia edildi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından bir gelişmede Hadise cephesinde yaşandı.

Hadise'nin ünlü bir kafenin sahibi Mehmet Dinçerler ile yeni aşka yelken açtığı iddia edildi



Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Bodrum'daki bir mekanda eğlenirken çekilen görüntüleri ise iddiaları güçlendirdi.

Öte yandan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in mekana el ele geldiği öne sürüldü.


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