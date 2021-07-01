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Burakcan Övüç, trafikte kurşun yağdırdı

Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilinin camından tabancayla ateş açtı. Burakcan Övüç, mermi yağdırdığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Peki Burakcan Övüç kimdir? Burakcan Övüç ne iş yapıyor? İşte yanıtı…

Magazin / 1 Temmuz 2021 Perşembe 11:06
Burakcan Övüç, trafikte kurşun yağdırdı

Ünlü fenomen Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, trafikte mermi yağdırdı. Burakcan Övüç, kullandığı otomobilin camından silahını uzatarak defalarca kez ateş etti. Trafikte dehşet saçan Burakcan Övüç’ün silah sıktığı bölgede evlerin olduğu da görüldü. Ayrıca ”Burakcan Övüç kimdir? Burakcan Övüç kaç yaşında? Burakcan Övüç ne iş yapıyor?” soruları sosyal medya kullanılıcaları tarafından merak edildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI


Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, mermi yağdırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa bir süre sonra paylaşımı silen Burakcan Övüç’ün o anları sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI!


Burakcan Övüç daha önce de bacağının üzerine koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmış ve bu anları yine sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

BURAKCAN ÖVÜÇ KİMDİR? BURAKCAN ÖVÜÇ NE İŞ YAPAR?


Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ğün oğlu olarak bilinen Burakcan Övüç 2000 doğumlu ve 21 yaşındadır. Babasına oranla hayatını daha geri planda yaşayan Burakcan Övüç zaman zaman sosyal medyada paylaştığı olaylarla gündeme geliyor. Babası Murat Övüç ile birlikte ticaret ile ilgilenen Burakcan Övüç’ün genç yaşta birçok eve ve arabaya sahip olduğu da biliniyor.

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