Burakcan Övüç, trafikte kurşun yağdırdı

Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilinin camından tabancayla ateş açtı. Burakcan Övüç, mermi yağdırdığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Peki Burakcan Övüç kimdir? Burakcan Övüç ne iş yapıyor? İşte yanıtı…
Ünlü fenomen Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, trafikte mermi yağdırdı. Burakcan Övüç, kullandığı otomobilin camından silahını uzatarak defalarca kez ateş etti. Trafikte dehşet saçan Burakcan Övüç’ün silah sıktığı bölgede evlerin olduğu da görüldü. Ayrıca ”Burakcan Övüç kimdir? Burakcan Övüç kaç yaşında? Burakcan Övüç ne iş yapıyor?” soruları sosyal medya kullanılıcaları tarafından merak edildi.