Serdem Coşkun'dan yeni şarkı sinyali!

Yıllar önce müzik camiasında popülerliğini ilan etmiş bir şarkı yıllar sonra tekrar Pandemi ile birlikte ülkemizde dinlenme rekorları kırdı Ebru Yaşar'ın söylemiş olduğu tik tokta fenomen olan bu şarkının sahibi Serdem Coşkun olanlara çok şaşırdı.



Sözü ve müziği kendisine ait olan Ateşten Gömlek adlı şarkıyı Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya‘ya armağan ederken Enis Arıkan da bu şarkı eşliğinde dans etti.



Şarkının sahibi Serdem Coşkun yıllar sonra görmüş olduğu ilgi ile mutluluğunu dile getirdi. Coşkun, sevenlerine müjde vererek, yeni çalışmasını yaz sonuna yetiştirmek için uğraştığını söyledi.