Masumlar Apartmanı İnci Diziden Ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Diziden Neden Ayrıldı? Diziye Katılacak İsim!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda dün akşam sezon finali yaşandı. Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren seyircinin ilgisini üzerine toplayan dizide dün akşam yaşananlar seyirciye şok etkisi yarattı! Masumlar Apartmanı sezon finalinde ne oldu? İnci öldü mü? hepsi ve daha fazlası...





Masumlar Apartmanı Sezon Finalinde Ne Oldu?



İnci Öldü mü?



İnci Neden Öldü?



Farah Zeynep Abdullah Diziden Ayrılıyor mu?



Masumlar Apartmanı Saat Kaçta?



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Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı Açıklaması