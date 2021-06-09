Kibariye'nin eşi bir kadınla yakalandı!

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihaneti magazin gündemine bomba gibi düştü. Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti.



Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve 'Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız' demişti. Daha önce kendisini aldatan eşini affeden Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, yine kaçamak yaparken görüntülendi...



Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntüler ardından Kibariye'den aldatma açıklaması geldi.



Ünlü şarkıcı, UçanKuş TV'de yayınlanan görüntülerin ardından programa telefonla bağlanarak şu açıklamayı yaptı: 'Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır.



Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum. Genel konuşacağım, yanlış anlaşılmasın...



Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki bu görüntüleri Ali'ye soracağım. Ali, evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir. Bana orijinal delil lazım.



Ben gözümle görmediğim sürece inanmam. Bu yuvayı 24 sene boyunca ayakta tuttum. Bilmem neler için de yuvamı yıkamam.'



1 GÜNLÜK KAÇAMAK İÇİN BOŞANMAM



Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve 'Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız' demişti.



'ALİ'DEN ÇOCUK ALDIRDIM'



Ali Küçükbalçık ve Kibariye hakkında daha önce de aldatma haberleri ayyuka çıkmıştı. Doha Elenouty isimli bir model Ali Küçükbalçık'la bir ilişkisi olduğunu, hamile kaldığını açıklamıştı. Doha Elenouty açıklamasında şu sözlere yer vermişti:



'Hamile oldum, çocuk aldırdım yani kıskanır. Kocası, basın, çocuk... Ben de olsam ben de kıskanırım!'



'Bana ilgi duyuyordu. Benden sonra başka bir kadın daha çıktı. Onunla da aşk yaşamış. İnan o kadar çok kırıldım ki, o kadar çok üzüldüm ki psikolojim bozuldu. Günah. Sonuçta ben de 22-23 yaşında bir kızım. Benim de hayatımda insanlar var. Benim de annem var, benim de babam var. Benim de ailem var.'



'Çok şeyler yaşadım. Annemden tepki aldım, babamdan tepki aldım, ailemden tepki aldım, amcamdan tepki aldım. Doha şöyle bir kız. Doha, Ali Küçükbalçık'la anılan, yuva yıkan...'



Ali Küçükbalçık geçtiğimiz günlerde 'parada sahtecilik' iddialarıyla da gündeme gelmişti.



Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, geçen yıl 20 Mayıs'ta polisi arayıp gaspa uğradığını ihbar etti. Küçükbalçık ifadesinde, bir arkadaşı vasıtasıyla tanıdığı Hıdır Zordağ'ın çantasını alıp gittiğini, ihbar sonrası polisin, arkadaşları ve Zordağ ile birlikte oturdukları adrese geldiğini, çantasının ise yerde olduğunu söyledi.



Açılan soruşturmada, Merkez Bankası tarafından oluşturulan raporda; çantanın içinden çıkan 2 adet 100 doların sahte olduğu belirtildi.



Savcılık, şüpheliler Ali Küçükbalçık ve Hıdır Zordağ hakkında, 'Parada sahtecilik suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.



Mahkeme, atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle, tarafların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. İki adet sahte 100 dolar ise işlem yapılmak üzere Merkez Bankası'na gönderilecek.