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Oyuncudan fenomene tayt dayağı!

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş, bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı oyuncu Can Topçu tarafından tayt giydiği için bayılana kadar dövüldü. Aldığı darbeler sonucu bir süre bayılan Başak Ermiş, ayıldığında da eniştesini arayarak yardım istedi. Ermiş, yaptığı açıklamada, “3 aydır kendisine bakıyorum kira olsun, yemeği, uçak biletleri, taksileri, telefonu yok kulaklık istemesi sürekli bir şeyler aldım. Babası ömrü hayatı boyunca bu kadar bakmamıştır. Besle kargayı oysun gözünü." dedi.

Magazin / 7 Haziran 2021 Pazartesi 09:35
Oyuncudan fenomene tayt dayağı!

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş (22) ve üç aydır birlikte olduğu Can Topçu (19), Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki evde yaşıyordu. Önceki akşam eve arkadaşları da gelmiş sohbet ediyorlardı.

ARKADAŞLARININ YANINDA YUMRUKLAMAYA BAŞLADI

Can Topçu, Başak Ermiş'in giydiği tayttan rahatsız olarak değiştirmesini istedi. Başak Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti. İsteğinin yerine gelmediğini gören Can Topçu, Başak Ermiş'i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı.

GENÇ FENOMEN BAYILDI

Evde bulunan arkadaşları Başak Ermiş'i kurtarmak istedi ancak bu pek mümkün olmadı. Can Topçu öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Başak Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre bayıldı.

Ayıldığında da eniştesini arayarak yardım istedi. Can Topçu evden kaçtı. Eniştesi tarafından evden alınan Başak Ermiş, annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Başak Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

'HABERLERDE GÖRÜRÜZ'

Genç fenomen, saatlerce yumruk yediğini ve daha sonra bayıldığını belirterek, 'Bayıldıktan sonra beni uyandırmaya çalıştı, uyandığımda gitti. Hemen eniştemi aradım, geldi aldı beni. Darp raporu aldık.

Anneme gittim. 3 aydır kendisine bakıyorum kira olsun, yemeği, uçak biletleri, taksileri, telefonu yok kulaklık istemesi sürekli bir şeyler aldım. Babası ömrü hayatı boyunca bu kadar bakmamıştır. Besle kargayı oysun gözünü. Bir daha böyle bir şeye cesaret edeceğini düşünmüyorum. Çevremdeki herkes uyardı, birkaç güne cinayet haberlerinde görürüz diye ama inanmadım' dedi.

ÖLMEK İSTEMİYORUM

Aldığı darbeler sonucu bir süre bayılan Başak Ermiş, ayıldığında da eniştesini arayarak yardım istedi.

Eniştesi tarafından evden alınarak annesinin evine götürülen Başak Ermiş, 'Ölmek istemiyorum, kurtarın beni' diye yardım istedi.

SİLAHLARLA POZ VERMİŞ

Başak Ermiş'i darp eden Can Topçu'nun 'Adana 01' dizisinde rol alırken çekilmiş silahlı fotoğrafları da ortaya çıktı. Dizi setinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaşan Can Topçu, rap müziği de yapıyor.

20 binin üzerinde takipçisi bulunan Can Topçu'nun sosyal medyada çektiği videolar da binlerce beğeni alıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Başak Ermiş, silahlarla ilgili görüntüler için 'Fotoğraflardaki silahlar dizi setindeki silahlar, bildiğim kadarı ile silahı yoktu' şeklinde açıklama yaptı.


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