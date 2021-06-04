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Mehmet Ali Erbil'den anne itirafı!

Sağlık sorunlarını geride bırakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Gain'de Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk oldu. Çocukluk yıllarına dair anılarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Mehmet Ali Erbil, annesini hiç sevmediğini itiraf etti. Açıklamaları ile ağızları açık bırakan Erbil, 'Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim asla' dedi.

Magazin / 4 Haziran 2021 Cuma 11:11
Mehmet Ali Erbil'den anne itirafı!

Jülide Ateş'in sunuculuğunu üstlendiği dijital platform olan Gain'de yayınlanan '40' programının bu haftaki konuğu uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oldu. Çocukluk yıllarını gözyaşları içinde anlatan Mehmet Ali Erbil, anlattıkları ile izleyenleri de ağlattı.

'ÜVEY BABA BENİ ERGEN DÖNEME GİRDİĞİM İÇİN EVDE İSTEMEDİ'

'Anne ve babanıza hala öfkeli misiniz?' sorusuna yanıt veren Erbil, şunları söyledi: '"14 yaşıma geldiğimde, üvey baba beni ergen döneme girdiğim için evde istemedi. Annem de çaresiz kaldı, çok sevdiği için saygı duyuyorum, bize sahip çıkamadı. Film gibi, üvey annem de abimi istemedi. Dediler ki bunlara bir yatılı okul bulalım, en yakını baba sanatçı ya, konservatuar olur.

'İLİŞKİMİZ HİÇ NORMAL DEĞİL'

İkimizi de konservatuar sınavlarına soktular, ben 14 abim 17 yaşındaydı. Beni üstün yetenek olarak 14 yaşında konservatuara aldılar, ilk öğrenciyimdir. Ağabeyim kazanamadı. Ben yatılı okula girmiş oldum ve annem Ankara'da ben de Ankara'da okuyorum. Yine ilişkimiz hiç normal değil.

'BİZİ ÜVEY BABAYA EZDİRDİĞİ İÇİN ANNEMİ SEVEMEDİM'

En acısı, hiç unutamadığım, kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam. Komşumuz vardı ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allah'ım ben hiç böyle olmayacağım ben hiç ayrılmayacağım, hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım, böyle çocuklarım olmayacak benim' derdim. Ama hiç dediğim olmadı, dünya istediğin gibi sürmüyor. Bu arayıştan, bu sevgisizlikten 4 tane eşimden de ayrıldım, annemi sevemedim sonra. Bu benim hatam değil. Sevemedim annemi, içimden öyle şeyler boşaldı gitti ki, sevemedim asla. Bizi üvey babaya ezdirdiği için'

Üvey Baba


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