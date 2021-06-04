Burak Sergen ayağının tozuyla nikah masasında

Kanal D'de ekrana getirilen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Haluk karakteri ile beğeni toplayan ünlü oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı ve entübe edildi. Yaklaşık bir ay boyunca entübe şekilde yoğun bakımda tedavi gören Sergen, eski sağlığına kavuştu.



Burak Sergen, 2019'da nişanlandığı Nihan Ünsal ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nikah masasına oturdu. Çiftin evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.



Evlendiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Burak Sergen, 'Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan'ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.



