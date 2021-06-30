İstismarcısını açıklamıştı! İsyan etti!

Antalya Elmalı'da G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok ünlü isim, maruz kaldıkları istismar olaylarını sosyal medyadan duyurmaya başladı.



'DEFALARCA UĞRADIĞIM İSTİRMARIN SUÇLUSU BEN DEĞİLİM'



O isimlerden biri olan Seray Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.



Mesajına 'Ben de çocuktum' diye başlayan 30 yaşındaki oyuncu, 'Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim' ifadelerini kullandı.



Seray Kaya, 'Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim' ifadelerini kullandı.



'ÇOK ÜZÜLDÜM VE ÇOK ŞAŞIRDIM'



Açıklamalarının ardından çok sayıda destek mesajı aldığını belirten oyuncu, bazı takipçilerinden gelen yorumlara ise isyan etti: Dün yapmış olduğum, olduğumuz ve son derece hakkımız olan konuyla alakalı bir sürü destek ve umut dolu güzel mesajlar aldım. Tabi bunların arasında bu tür yorumlar da yapılmış...



'İnsanlığın gelmiş olduğu bu noktaya, bu kadar vicdansızlaşılmış olmasına çok üzüldüm ve çok da şaşırdım. Üstelik hemcinslerimden gördüğüm bu yaklaşım son derece üzücü. Neden üzücü biliyor musunuz? Bizim birbirimize ihtiyacımız varken, birlik olmalıyken, her birimizin başına gelmiş ve gelebilecekken kalplerinizin bu kadar kararmış olması beni korkuttu...'



'BİZİ SUSTURAMAYACAKSINIZ'



'Elbette pişman değilim, elbette beni, bizi susturamayacaksınız. Üzülerek şunu da belirtmeliyim ki işimi hiçbir zaman magazin malzemesi yapmadım, hiçbir zaman buna ihtiyaç duymadım. Kendi kurduğum küçük dünyamda mesleğimi başarılı bir şekilde icra etmeye çalışmaktayım...'



'Yakında güzel haberler verecekken bugün bunlarla karşılaşıyor olmak sizin adınıza beni utandırdı. Kininizi, nefretinizi, hasetliğinizi bizden uzak tutun. Artık sizi duymuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Güçlü, inanarak, korkmayarak!Destekleyen herkese minnetle.'