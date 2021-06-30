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Deniz Seki son paylaşımıyla şaşırttı!

Son dönemde verdiği kilolarla büyük değişim geçiren şarkıcı Deniz Seki (50), yeni pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. İncecik kalan ve yeni pozlarını Instagram hesabından paylaşan Seki'ye, takipçilerinden yorum yağdı.

Magazin / 30 Haziran 2021 Çarşamba 21:33
Deniz Seki son paylaşımıyla şaşırttı!

Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan Deniz Seki değişimiyle büyük beğeni topluyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi İrfan Özçelik ile mavi tura çıkan Seki, paylaştığı fotoğraflarda photoshop'u bir hayli abartmıştı.

YORUMLARA KAPATTI

Yanlış uygulama ile bacağını yamultan ünlü şarkıcı, gelebilecek kötü mesajlara karşı önlem almış ve diğer fotoğraflarının aksine bu paylaşımını yorumlara kapatmıştı. Deniz Seki, daha öncesinde de kırmızı mayosu ile tekne pozu vermişti. Mayosunun üzerine mini eteğini çeken Deniz Seki'ye, beğeni yağmıştı.



"BUGÜN DE KIRMIZILANDIK"

Ancak Seki'nin "Bugün de kırmızılandık" notunu düştüğü pozundaki ufak dokunuşları, dikkatli takipçilerinin gözlerinden kaçmamıştı.

YENİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini ekledi. 868 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından kırmızı eteğiyle yeni fotoğraflarını "Bir takım toplantılar" notuyla paylaştı. Seki'nin paylaşımı, kısa sürede gündeme oturdu. Şarkıcının son haline inanamayan takipçilerinden ise Deniz Seki'ye, "Zayıflama abartılı oldu galiba", "Bu kadar zayıflık olmamış, hafif balık etli daha güzelsiniz", "Abartma Deniz", "Keşke gerçek olsa ama bu kadar zayıf değilsin, photoshop'lu fotoğraf", "Çökmüşsün" gibi yüzlerce yorum geldi.

Deniz Seki


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