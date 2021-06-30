Beyaz Gazete Ana Sayfa

Aslı Enver'in yeni aşkı ortaya çıktı!

Aslı Enver'in yeni sevgilisi, fanlarının çektiği fotoğraflarla ortaya çıktı. Peki Aslı Enver'in yeni sevgilisi kim? İşte Aslı Enver ve yeni sevgilisi...

Magazin / 30 Haziran 2021 Çarşamba 10:07
Aslı Enver'in yeni aşkı ortaya çıktı!

Aslı Enver'in yeni sevgilisini, fanları ele verdi. Fanların çektiği fotoğraflarla ortaya çıkan Aslı Enver ve Sarp Batur aşkı sonrası ikili suskunluğunu korumaya devam ediyor.

ASLI ENVER'İN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Aslı Enver'in yeni sevgilisinin Figen Batur’un reklamcı oğlu Sarp Batur olduğu iddia edildi. Çiftin üç ay önce tanıştıkları ve ilişkilerini gözde orak yaşadıkları söyleniyor. Ayrıca ikilinin “Sen Yaşamaya Bak” isimli filminin çekimleri nedeniyle görüşemediği de söyleniyor.


Aslı Enver'in Yeni Sevgilisi KimAslı EnverAslı Enver ve Sarp Batur AşkıAslı Enver ve Sarp Batur Sevgili MiAslı Enver'in Yeni Sevgilisi


YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar