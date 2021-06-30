Aslı Enver'in yeni aşkı ortaya çıktı!

Aslı Enver'in yeni sevgilisini, fanları ele verdi. Fanların çektiği fotoğraflarla ortaya çıkan Aslı Enver ve Sarp Batur aşkı sonrası ikili suskunluğunu korumaya devam ediyor.



ASLI ENVER'İN YENİ SEVGİLİSİ KİM?



Aslı Enver'in yeni sevgilisinin Figen Batur’un reklamcı oğlu Sarp Batur olduğu iddia edildi. Çiftin üç ay önce tanıştıkları ve ilişkilerini gözde orak yaşadıkları söyleniyor. Ayrıca ikilinin “Sen Yaşamaya Bak” isimli filminin çekimleri nedeniyle görüşemediği de söyleniyor.





