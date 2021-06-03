Ünlü isimlere polis baskını!

İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Enes Batur gibi ünlü isimler doğum günü partisi için Yeniköy'deki mekanda bir araya geldi. Ünlü isimler tüm gece keyifli vakit geçirirken o anları sosyal medyadan da paylaştı.



Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle 21:00'da kapanması gereken mekanda saat sınırı aşınca polis baskını düzenlendi. Basın mensuplarının kendilerini beklediklerini öğrenen isimler, mekanı arka kapıdan terk etmeye çalıştı. Derya Uluğ görüntü vermemek için kaçarken İrem Derici basın mensupları ile sohbet etti.







Birbirinden ünlü isimlerin olduğu mekana yapılan baskında olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 15 kişiye 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı.



Derici ise, "Sıkıntı yok cezamız ne ise öderiz. Bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık." dedi. Ünlü isimler, mekandan saat 01:30'da ayrıldı.



