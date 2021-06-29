Ünlü çiftten aşk pozu!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi hem özel hayatlarında hem de ekranda birbirine en yakıştırılan çiftler arasında gösteriliyor.



'Sen Çal Kapımı' dizisinde birlikte rol alan Kerem Bürsin ile Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda birlikte Maldivler'e tatile gitmiş ve aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.



DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Erçel ve Bürsin dizi sezon finali yaptıktan sonra Maldivler'e gitmişti. İkili, tatilden paylaştıkları karelerle aşklarını ilan etmişlerdi.



Ünlü çift aşklarını dolu dizgin sürdürüyor. Kerem Bürsin son olarak sevgilisi Erçel'i havaya kaldırdığı bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. İkilinin keyifli anları dikkat çekti.



Hande Erçel (27), geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bürsin’in (34) doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla kutlamıştı.







"İÇİMDEN GELDİ, PAYLAŞTIM"

Güzel oyuncu, "Sana sahip olduğum için çok şanslıyım" notunu yazdığı ve binlerce beğeni alan gönderisi hakkında, “İçimden geldi, paylaştım” yorumunda bulundu.



KEREM'DEN TEK KELİME

Basın mensuplarının “Birbirinize şanslı geldiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine Kerem Bürsin, “Kesinlikle” cevabını verdi.



Erçel, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin Kerem Bürsin’in “Hande ile olduğum için çok şanslıyım” sözlerini hatırlatması üzerine utancını gizleyememişti.



Sevgilisinin sözlerine ünlü oyuncu, “Ben de şanslıyım, o da şanslı, ikimiz de şanslıyız“ karşılığını vermişti.



FİT GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel, arkadaş grubuyla kiraladıkları lüks gulet teknede görüntülendi. Erçel, Orak Adası’na demirledikleri tekneden denize girdi.

