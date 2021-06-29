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Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu!

Mısırlı milyarder sevgilisinin Mohammed Alsaloussi dolandırıcı olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı, yüzüğü çıkarmış ve bebeğini aldırmıştı. Tüm iddialara karşısında sessizliğini koruyan Subaşı, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yanıt verdi.

Magazin / 29 Haziran 2021 Salı 09:29
Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu!

Mısırlı bir milyarder olarak tanınan Mohammed Alsaloussi'nin aslında bir dolandırıcı olduğu iddiaları gündemde büyük etki oluşturdu. Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi olan Alsaloussi hakkında çıkan bu iddialar sonrası sessiz kalan Subaşı'dan yanıt geldi.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi dolandırıcı çıktı

Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Subaşı paylaşımına, 'Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler.' notunu yazdı.


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