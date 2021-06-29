Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu!

Mısırlı bir milyarder olarak tanınan Mohammed Alsaloussi'nin aslında bir dolandırıcı olduğu iddiaları gündemde büyük etki oluşturdu. Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi olan Alsaloussi hakkında çıkan bu iddialar sonrası sessiz kalan Subaşı'dan yanıt geldi.



Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi dolandırıcı çıktı



Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Subaşı paylaşımına, 'Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler.' notunu yazdı.





