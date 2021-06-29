Selin Şekerci'nin sürpriz aşkı ortaya çıktı!

Selin Şekerci, nisan ayında İbrahim Selim’in talk show programına katılmış, ikili programda yaşadıkları keyifli anları sosyal medyada da paylaşmıştı.



Selim, oyuncu için “Hanımefendi güzel olduğu kadar filtresiz ve bir o kadar da komikmiş” yorumunu yapmıştı. Çiftin programın ardından aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.



Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili şimdilerde gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdürüyor.



