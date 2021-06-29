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Mutlu aile tablosu!

Üç yıl önce çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak, baba oldu

Magazin / 29 Haziran 2021 Salı 22:20
Mutlu aile tablosu!

2018 yılında lise döneminden beri aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile evlenen İbrahim Büyükak, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuştu.

Geçtiğimiz hafta doğum için gün saydıklarını dile getiren 37 yaşındaki oyuncu, baba olduğunu duyurdu.

OĞLU VE EŞİYLE POZ VERDİ

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oğlu Aslan Oktay ile aile pozu veren Büyükak, şu notu düştü:

"CANIMIZ OĞLUMUZ SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

"Oğlumuz “Aslan Oktay” dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz"


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