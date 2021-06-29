Mine Tugay'ın o fotoğrafı olay oldu!

Medcezir, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, tatil paylaşımlarına kısa bir ara verdi. Tugay, bu sefer yaptığı paylaşımla takipçilerini maziye götürdü.



'5 YAŞINDAYIM'



Mine Tugay, 5 yaşında çekilmiş bir karesini sosyal medya sayfasından paylaştı. Tugay, annesine ısrar ederek kendisini 5 yaşında okula yazdırdığını açıkladı.



'ERKEN BAŞLADIM'



Mine Tugay, ardından takipçilerine şu soruyu yöneltti, “Okula başlamak zor oldu mu? Hatırlıyor musun? Ben 5 yaşımda okula yazdırttım kendimi.



Erken yaşta eğitime karşı mısınız? Yoksa faydalı mı buluyorsunuz?”





