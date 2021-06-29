Güzel oyuncu ifşa etti: Dedem beni istismar etti!

Türkiye'de Elmadağ davasına tepkiler devam ederken, ‘Son Yaz' dizisinin başrol oyuncularından Hafsanur Sancaktutan'dan şok bir itiraf geldi.







PEDOFİLİ BİR ADAMIN TORUNUYUM!



Çocukken öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıklayan Sancaktutan, “Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da tacize uğradım. Artık susmak yok; çünkü yalnız değiliz.” dedi.



