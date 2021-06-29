Arzu Yanardağ, kızı ile birlikte modellik yaptı

Arzu Yanardağ, Bodrum tatilinde modellik yaptı. Bir giyim firmasının kimono tasarımları için objektif karşısına geçen ünlü oyuncuya 15 yaşındaki kızı Alara da eşlik etti.







Arzu Yanardağ, kızının eğitim hayatına çok önem verdiğini, meslek konusunda ise seçimi ona bıraktığını söyledi: “Benim için önemli olan onun mutluluğu. Tabii ki sevdiği işi yapmasını isterim. Eğer modellik ya da oyunculuğu tercih ederse de hiçbir sakınca görmem; tabii benim kontrolümde olması şartıyla!”