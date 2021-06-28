Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi!

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu sonunda vuslata erdi! Başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzleri arasında yer alan Taner Ölmez; uzun süredir aşk yaşadığı, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturdu.



'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyordu.



Çift, bugün yakın çevrelerinin katıldığı bir tören ile dünyaevine girdi.



Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift, "Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" dedi.







PANDEMİ OLMASAYDI...



Tamer Ölmez, aylar önce 'Aşk hayatın nasıl?' sorusuna böyle vermişti: Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız.



