Sinan Akçıl icralık oldu!

Eski dostlar Sinan Akçıl ile Saadettin Saran icralık oldular. Sadettin Saran, Maslak'taki evini ünlü müzisyen ve şarkıcı Sinan Akçıl'a kiraladı. Ancak iddiaya göre Akçıl tam 1 yıl boyunca kira ödemesi yapmadı.



Akçıl daha sonra ödeme yapmadığı evden taşındı. Bu olay üzerine ünlü iş insanı, Akçıl'a ödemesi gereken kira miktarını tebliğ yoluyla gönderdi. Fakat yine iddiaya göre Akçıl, bu tebliği dikkate almadı.



Saran ise bu sefer icra yolunu seçmeyi tercih etti. Ödemediği kiralar nedeniyle Akçıl'ın Audi A5 marka aracına el konuldu.



