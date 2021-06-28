Beyaz Gazete Ana Sayfa

Şeyma Subaşı'nın yüzüğü sahte çıktı!

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisine sahte hediyeler aldığını öğrenince ilişkisini bitirdi.

Magazin / 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:41
Şeyma Subaşı'nın yüzüğü sahte çıktı!

Geçtiğimiz haftalarda hamileliğini açıklayan ardından bebeğini düşürdüğünü söyleyen Şeyma Subaşı, bu olayın ardından parmağındaki yüzüğü çıkarmıştı.

Subaşı, daha sonra da sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi.

HER ŞEY SAHTE ÇIKTI
Ünlü çiftin, ayrılık sebebiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Sevgilisiyle ilgili olan gerçeği öğrenen Subaşı, ilişkiyi derhal bitirdi. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsinin de sahte çıktığını öğrenen Subaşı, kızı Melisa'yı da alıp Mısırlı sevgilisinin evini terk etti.

BEBEĞİ ALDIRDI
Acı gerçekle yüzleşen Şeyma Subaşı'nın, hiç vakit kaybetmeyen hastaneye gidip, sahtekar sevgilisinden olan çocuğunu aldırdığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı Yüzüğü Sahte ÇıktıŞeyma SubaşıŞeyma Subaşı Sevgilisinden Ayrıldı MıŞeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi


YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement Advertisement