Öykü Çelik'ten şaşırtan 'keko' açıklaması!

Öykü Çelik, Bodrum tatiline devam ediyor. Daha önce yaptığı “Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?” açıklamasıyla tepki çeken ünlü oyuncu önceki gün Türkbükü’nde görüntülendi.