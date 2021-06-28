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Canan Ergüder'in son görüntüsü ortaya çıktı

Kanser tedavisi gören ve bu nedenle rol aldığı Menajerimi Ara dizisinden de ayrılmak zorunda kalan ünlü oyuncu Canan Ergüder'in son görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Ergüder'in mutlu görüntüsü, hayranlarını mutlu etti.

Magazin / 28 Haziran 2021 Pazartesi 11:39
Canan Ergüder'in son görüntüsü ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezondan bu yana Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran ancak yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle rol aldığı projeden ayrılmak zorunda kalan oyuncu Canan Ergüder, uzun zaman sonra ilk kez görüldü.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan Ece ile Bozcaada'da tatil yapıp dinlenen Ergüder'in fotoğrafı, bulundukları bir işletmedeki kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü sanatçının moralinin yerinde olduğu görüldü.

İşte Canan Ergüder'in tedavi sürecindeki son görüntüsü!



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