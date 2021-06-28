Ali Demirel hayatını kaybetti

Levent Kırca'nın 'Olacak O Kadar' ekibinde yer alan ve canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Ali Demirel'den acı haber geldi. Bir süredir Marmaris'te yaşamını sürdüren sanatçı, hayata veda etti. Demirel, yarın Marmaris Armutalan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



ALİ DEMİREL KİMDİR?



Ali Demirel, 13 Mart 1944, İstanbul doğumlu, Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır



1944 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, garson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir.



Daha sonra tv'de yayınlanan “Olacak O Kadar” adlı komedi programı ile tanındı.