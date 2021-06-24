Zeynep Bastık ve Tolga Akış evleniyor!

Menajerliğini üstlenen Tolga Akış ile 3 yıldır aşk yaşayan son dönemin popüler isimleri arasına adını yazdıran ünlü popçu Zeynep Bastık cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.



Ünlü çift geçtiğimiz yıl Haziran ayında evlilik kararı alırken pandemi nedeniyle düğünlerini erteledi. Magazin D'nin haberine, 7 Temmuz'da Çeşme'deki The Stay Warehouse Otel'de yapılacak düğünle dünyaevine girecek.



Geçtiğimiz günlerde Tolga Akış'tan ikinci kez evlilik teklifi almasıyla gündeme gelen Zeynep Bastık, sevgilisine yeniden 'Evet' yanıtını verirken gözyaşlarına hakim olamamıştı. Akış'ın sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Zeynep Bastık, mutluluğunu takipçileriyle de paylaşmıştı.



