Usta sanatçı sevenlerini üzdü!

Efsane müzik grubu MFÖ'nün üyelerinden müzisyen ve aktör Özkan Uğur, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Üzücü hastalığa geçtiğimiz sene ikinci kez yakalanan sanatçı, önceki gün hastaneden çıkarken görüntülendi.



Temmuz ayından itibaren sahnelere geri döneceklerini belirten Uğur, 'İnşallah sahnelere geri döneceğiz. Seyircimizi çok özledik. Yakında kavuşacağız.' ifadelerini kullandı.







Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Uğur, 'Hastalığımdan dolayı 6 ayda bir kontrole geliyorum. Her şey yolunda.' açıklamasında bulundu.



