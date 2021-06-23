Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında karar!

Özcan Deniz ile eski Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 'Yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Özcan Deniz hakkında iddianame düzenlenmişti.



Feyza Aktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesinde, eski eşi Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.



'DEFALARCA ŞİDDETE MARUZ KALDIM'



Özcan Deniz'in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde ise odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne süren Aktan, şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Şikayet üzerine Özcan Deniz hakkında 'Yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davaya iki tarafta çeşitli dilekçeler sundu. Feyza Aktan dilekçesinde, eski eşi Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.



'ELİNDE DELİL YOK DAVA DÜŞSÜN'



Feyza Aktan'ı hamile olduğu dönemde eve kilitleyen Özcan Deniz'in şiddet uyguladığının anlatıldığı dilekçede, 'Özcan Deniz daha sonra 2018 Haziran ayında Göcek tatilinde Feyza Aktan'a annesinin yanında şiddet uygulamıştır. En son şiddet olayı ise Haziran 2019 tarihinde Almanya'da tatilde yaşanmıştır. Özcan Deniz, Feyza Aktan'ı kız kardeşinin yanında darp etmiştir' denildi.



Özcan Deniz ise mahkemeye sunduğu dilekçede ise Feyza Aktan'ın iddialarının herhangi bir delil ile desteklenmediğini belirterek, davanın düşürülmesini ve beraatını istemişti.



YURTDIŞI GİRİŞ-ÇIKIŞLARI İNCELEME ALTINA ALINDI



Tarafların sunduğu dilekçeleri inceleyen İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi basit yargılama uygulamasından vazgeçilerek davanın normal olarak devam edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca olay anına tanıklık eden iki kişinin dinlenmesi için talimatta bulunurken Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Eda Aktan'ın Haziran 2019 tarihine ilişkin yurtdışı giriş-çıkış kayıtlarını talep etti.