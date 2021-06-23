İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'den aşk pozu!

Masumiyet'te tanışan İlayda Alişan ile kendisi gibi oyuncu olan Serkay Tütüncü'nün dizi aşkı gerçek oldu. Çekimler esnasında sık sık aralarında aşk olduğuna dair haberler çıkan ikili ilişki yaşadıklarını kesin bir dille yalansa da Bodrum Gümüşlük'te el ele görüntülenmişti.



Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, Gümüşlük'te görüntülenmelerinin ardından ikili fotoğrafların yayınlanmamasını istedi ancak magazin basının kısa sürede yayıldı.







İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti şimdilerde Çeşme'de tatillerine devam ediyor. Ünlü çift kural bozarak ilk aşk fotoğraflarını paylaştı.



Ünlü çift, tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Çiftin paylaşımları takipçilerinden tam not aldı.



