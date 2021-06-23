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Camdaki Kız'ın Hayri'si belli oldu!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle popülaritesini arttıran ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un, Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri olacağı iddia edilmişti. İlk açıklama geldi.

Magazin / 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:38
Camdaki Kız'ın Hayri'si belli oldu!

Son olarak Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi karakterini canlandıran oyuncu İbrahim Çelikkol, performansıyla kendisine hayran bıraktı. Çelikkol'a birçok yapımcıdan rol teklifleri gelmeye başladı.

Fakat oyuncunun iyi bir senaryo ve derinlikli bir karakteri kabul edeceği belirtiliyor. Çelikkol'un adı Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri için geçerken, henüz hazırlık aşamasında olan Kral Kaybederse dizisi için de teklif aldığı iddia edildi.

Çelikkol'un herhangi bir proje için anlaşma imzalamadığı açıklanırken Kuş Uçuşu adlı bir 8 bölümlük Netflix dizisi de çekecek olan Çelikkol, 'Bir iki proje için görüşmelerim var. Henüz görüşme aşamasındayız. Ama daha netleşen bir şey olmadı. Projeler içinde televizyon da var, sinema filmi de var. Değerlendireceğim.' açıklamasında bulundu.



Camdaki KızGülseren BudayıcıoğluDoğduğun Ev Kaderindirİbrahim Çelikkol


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