Aleyna Tilki'den Eurovision açıklaması!

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in Türkiye'nin yeniden Eurovision'a katılma konusunda harekete geçildiğini açıklamasının ardından sosyal medyada genç isimlerin adı konuşulmaya başlandı.



Eurovision ile ilgili soruları yanıtlayan Aleyna Tilki, şaşırtan açıklamalarda bulundu. Tilki, şunları söyledi:



'Çünkü ben Avrupa'da, Türkiye'yi Türkiye'nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum. Ben Türkiye'yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum. Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile' ifadelerini kullandı.



