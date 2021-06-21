Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül itirafı

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu başrollerini Serra Arıtürk'le paylaştığı Aşkın Tarifi dizisi ile ekranlara döndü. Set arasında yemek molası veren Kadir Doğulu ve arkadaşları Nişantaşı'nda görüntülendi. Doğulu, basın mensupları sohbet etti.



Aşkın tarifi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kadir Doğulu, 'Dizide çok daha meşakkatli, denenmeye değer yemekler yapıyoruz. Burada patates falan yedik. Bir oyuncu olarak sette işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Tatmin olan ekibin bir kısmıyız. Reyting kısmı da kanalı ve yapımcıyı ilgilendiriyor.' dedi.



Hayat verdiği karakterler de ilgili konuşan Doğulu, 'Neşeli olması biraz bana benziyor. O da Güneyli olmamdan kaynaklanıyor sanırım.' ifadelerini kullandı.



Kadir Doğulu, evde mutfak işlerinden eşi Neslihan Atagül'ün sorumlu olduğun belirterek şunları söyledi: 'Evde mutfak Neslihan'dan soruluyor. Ben de arada bir girip bir şeyler yapıyorum. Mutfakta değişik şeyler denemeyi seviyorum. Mutfakta patron Neslihan.'



