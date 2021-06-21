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Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül itirafı

Kanal D'de yayın hayatına yeni başlayan Aşkın Tarifi adlı dizide Serra Arıtürk'le başrolleri paylaşan yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu set arasında arkadaşları ile Nişantaşı'nda yemek molası verdiği esnada görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Doğulu, 'Evde mutfak Neslihan'dan soruluyor. Ben de arada bir girip bir şeyler yapıyorum. Mutfakta değişik şeyler denemeyi seviyorum. Mutfakta patron Neslihan.' dedi.

Magazin / 21 Haziran 2021 Pazartesi 11:33
Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül itirafı

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu başrollerini Serra Arıtürk'le paylaştığı Aşkın Tarifi dizisi ile ekranlara döndü. Set arasında yemek molası veren Kadir Doğulu ve arkadaşları Nişantaşı'nda görüntülendi. Doğulu, basın mensupları sohbet etti.

Aşkın tarifi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kadir Doğulu, 'Dizide çok daha meşakkatli, denenmeye değer yemekler yapıyoruz. Burada patates falan yedik. Bir oyuncu olarak sette işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Tatmin olan ekibin bir kısmıyız. Reyting kısmı da kanalı ve yapımcıyı ilgilendiriyor.' dedi.

Hayat verdiği karakterler de ilgili konuşan Doğulu, 'Neşeli olması biraz bana benziyor. O da Güneyli olmamdan kaynaklanıyor sanırım.' ifadelerini kullandı.

Kadir Doğulu, evde mutfak işlerinden eşi Neslihan Atagül'ün sorumlu olduğun belirterek şunları söyledi: 'Evde mutfak Neslihan'dan soruluyor. Ben de arada bir girip bir şeyler yapıyorum. Mutfakta değişik şeyler denemeyi seviyorum. Mutfakta patron Neslihan.'

Kadir DoğuluNeslihan Atagül


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