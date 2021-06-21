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Hadise'den flaş Kaan Yıldırım hamlesi!

Magazin basınının yakından takip ettiği popüler isimlerden olan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı konuşulmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Son çıkardığı 'Hay Hay' adlı şarkı ile büyük bir çıkış elde eden Hadise, ayrılık sonrası Yıldırım'ın kalan tüm eşyalarını gönderdi. Hadise bu hamlesi ile Kaan Yıldırım'la arasında olan bağı kesmiş oldu.

Magazin / 21 Haziran 2021 Pazartesi 11:27
Hadise'den flaş Kaan Yıldırım hamlesi!

Hadise hakkında son dönemde çıkan haberlerin ardından yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisinde yaşanan çatırdamaların ardından ünlü çift ayrılık kararı aldı. İkili ayrılık sonrası sessizliğini korurken Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Ebru Gündeş ile konuşup detayları öğrenmesinden sonra ayrılık kararı aldığı iddia edilen Yıldırım, haberleri yalanlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

'Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık'

Hürriyet'in haberine göre; Hadise, evinde kalan eşyalarını oyuncuya şoförüyle gönderdi. Hadise biten ilişkisinin ardından Yıldırım'a ait tüm izleri evinden sildi. Başarılı şarkıcı bu olayın ardından evinden de taşınma kararı aldı.


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