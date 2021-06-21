Beren Saat'ten 'Atiye' paylaşımı!

Başarılı oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Beren Saat, Netflix'in sevilen yapımlarından olan Atiye'den kareler paylaştı.



Mehmet Günsür, Melisa Şanolsun ve Metin Akdülger gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Atiye dizisinin yıldızı Beren Saat, projenin bir sahnesi için maske yaptırdı.







Yiğit Eken'in çektiği kareleri 'Atiye'nin yolculuğu' notuyla yayınlayan Beren Saat'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



Atiye'nin ilk iki sezonu büyük beğeni toplarken, üçüncü ve final sezonun sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.





