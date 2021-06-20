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Hadise'den flaş 'Yıldırım' hamlesi!

Bir ayrıldılar bir barışıktılar derken ilişkileri arapsaçına dönen Hadise ve Kaan Yıldırım, sonunda son sözü söyledi. Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım'ı takipten çıkararak ayrılık sinyallerini veren şarkıcı, yeni bir hamlede bulundu. Yıldırım'ın "Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" açıklamasının ardından Hadise, evinde kalan eşyalarını oyuncuya şoförüyle gönderdi. Popçunun bu hamlesi, "Sevgilisinin tüm izlerini evinden sildi" olarak yorumlandı...

Magazin / 20 Haziran 2021 Pazar 11:45
Hadise'den flaş 'Yıldırım' hamlesi!

Ayrıldılar, barıştılar derken, Hadise ve Kaan Yıldırım arapsaçına dönen ilişkilerine son noktayı koydu. Hadise, Yıldırım'ın tüm eşyalarını topladı, şoförüne verip oyuncuya yolladı. Şarkıcı, ayrıldığı sevgilisinin tüm izlerini evinden sildi. Hadise biten ilişkisinden sonra evinde 'temizlik' yaptı, Kaan Yıldırım'a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı.

EVİNDEN TAŞINACAK

Hadise ayrıca taşınma kararı aldı. Şarkıcı, ev adresi deşifre olunca yüksek güvenlikli siteleri araştırmaya başladı. Öte yandan son günlerde şarkıcı Hadise ile ilişkileri nokta koydukları haberleriyle gündem olan Kaan Yıldırım, ayrılık kararını doğrulamıştı.

Magazin kulislerinde dönen Ebru Gündeş iddialarına da yanıt vermişti. İddiaya göre; Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş ile telefon görüşmesi yaptı. Şarkıcıdan gerçekleri öğrendikten sonra Hadise'yle ilişkisini noktaladığı öne sürüldü.

'ÜÇÜNCÜ ŞAHISLA MUHATAP OLMAM'

Ünlü oyuncu, 'Hakkımda çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum' başlığı ile Instagram hesabının hikaye bölümünden flaş bir paylaşıma imza attı.

'HADİSE İLE GÜZEL BİR İLİŞKİ YAŞADIK'

34 yaşındaki ünlü isim, 'Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici' mesajıyla, ayrılık kararına ilişkin dedikodulara son noktayı koydu. Yıldırım, 'Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık' açıklamasını yaptı.

'YOK BÖYLE BİR ACI'

Ayrılık haberinin ardından Hadise'den yeni single geldi. Ünlü popçunun 'Hay Hay' isimli single'ının zamanlaması manidar bulundu. Her bitişin ardından yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden bir kadının ayrılık hikayesini anlatan şarkıda geçen, 'Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım' sözleri Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlandı.

'SONUMUZ DEĞİŞİR Mİ?'

Şarkıcının Twitter'dan geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?' şeklindeki mesaj sonrası dedikodu kazanı bir kez daha kaynamıştı.

12.6 milyon takipçili Instagram'ında sadece bir kişiyi takip eden 35 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Kaan Yıldırım'ı silmişti. Ünlü oyuncu da popçu aşkını takip etmeyi bırakmıştı.

Ebru Gündeş


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