Murat Yıldırım'ın yeni dizisi belli oldu

Başarılı oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bırakan, son olarak Show TV'de ekrana getirilen Ramo dizisinde boy gösteren Murat Yıldırım'ın yeni projesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Yıldırım'ın O3 Medya'nın Show TV için hazırladığı "Aziz" adlı diziyle görüştüğü öğrenildi. Zeynep Günay Tan'ın görsel tasarımını ve proje kurulumu yapacağı yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturacağı Aziz dizisinin senaryosunu Eda Tezcan kaleme aldı.



Kast çalışmalarına devam edilen Antakya'da geçen etkili bir dönem hikâyesini konu alan Aziz dizisi için Ahmet Mümtaz Taylan ve Fırat Tanış'a da teklif götürüldüğü öğrenildi.



