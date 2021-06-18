Masumlar Apartmanı izleyicilerine kötü haber!

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah senaryo gereği ölerek kadroya veda eden isim oldu. Abdullah'ın kadrodan ayrılmasının ardından yeni sezonda Masumlar Apartmanı'nda neler olacağı merak edilmeye başlandı.



Farah Zeynep Abdullah ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Gülseren Budayıcıoğlu, Masumlar Apartmanı'yla ilgili de açıklamalarda bulundu. Budayıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:



'Sevgili Arkadaşlarım,



Masumlar Apartmanı geçen hafta sezon finali yaptı. Dizide İnci karakterini canlandıran sevgili Farah Zeynep Abdullah bu son bölümde diziden ayrıldı. Sevgili oyuncumuzla benim de birkaç kez bir araya gelme fırsatım oldu. Farah insan olarak son derece doğal, içten, samimi bir kişiliğe sahip. İlk günden beri dizide gösterdiği oyunculuk performansını çok beğenerek izledim. Oynadığı karakterin içine giren, oyunculuğunda bile doğallığını hiç kaybetmeyen bir sanatçımız. Yeni sezonda İnci karakterinin yerini kim alacak, şimdilik ben de bilmiyorum ama senaryo çalışmaları devam ediyor. Olabildiğince gerçek hikâyeye sadık kalmaya gayret ediyoruz. Kitabı okuyanlar bilir, Masumlar Apartmanı sakinlerinin ruhsal sorunları çok ağır. Bu sorunlar nedeniyle hayatları adeta cehenneme dönmüş ama merak etmeyin zamanla onlar da güneşi görecekler. Yani aydınlık günler onları bekliyor.



İzleyicilerimizden pek çoğu, "Biz bu diziyi çok seviyoruz ama izlerken de çok üzülüyoruz. Ne olur konuları bu kadar abartmayın" diyorlar. Öyleyse sizlere çok açık bir itirafta bulunayım; sizleri daha fazla üzmemek için konuları abartmak yerine senaristimiz sevgili Deniz Madanoğlu olabildiği kadar yumuşatmaya gayret ediyor. Yani inanın bana yaşanan gerçekler çok daha vahim.



Bizim insanımızın yaşadığı acılar bunlarla da sınırlı değil. Sadece bu dizide değil, diğer dizilerde de amaç hep bu insanların nasıl ve neden bu hale geldiklerini sizlere gösterebilmek. Hiç olmazsa bundan sonra insanlarımız acı çekmesinler.



Sevgili Farah Zeynep Abdullah'a Masumlar Apartmanı'na katkıları ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında da başarılarının devamını dilerim."













