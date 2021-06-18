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Fenomen, Armağan Çağlayan'a ateş püskürdü

Evleneceksen Gel adlı evlilik programıyla popüler olan ve şimdilerde şarkıcılık yapan fenomen gelin adayı Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmak için stüdyoya gitti. Armağan Çağlayan'ın tavırlarından rahatsız olduğunu ifade eden Solmaz Çiros, programı terk etti. Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çiros, 'Ben oraya sorgu masasına gelmedim. Ben çok kırıldım. Çıkardım mikrofonu gittim' dedi.

Magazin / 18 Haziran 2021 Cuma 09:15
Fenomen, Armağan Çağlayan'a ateş püskürdü

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği bir döneme damgasını vuran Evleneceksen Gel Adlı programdaki sempatik tavırları ve dansları ile popüler olan Solmaz Çiros, Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan programına konuk olmak için stüdyoya gitti.

Armağan Çağlayan'ın kendisine karşı olan tutumundan rahatsız olduğunu ifade eden Solmaz Çiros, programı terk etti.

Solmaz Çiros sosyal medyadan yaptığı açıklamada Armağan Çağlayan'ı topa tutarken şu ifadeleri kullandı: 'Merhaba demek istedim inanır mısınız çok zoruma gitti kafasını bile kaldırmadı, selam bile vermedi. Kusura bakmasın da o da ben de etten kemiktensiniz. Ben oraya sorgu masasına gelmedim. Ben çok kırıldım. Çıkardım mikrofonu gittim'

Seda Sayan


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